Необходимо автоматизировать простые действия в Android-приложении, включая регистрацию сотен аккаунтов. Задача включает использование Zennodroid или эмулятора. Достаточно получать SMS на один номер и использовать один IP-адрес. Оплата составляет 20 USD. Требуется знание автоматизации и выполнение задач в системе.
Сделать обновление к приложению
Привет всем! Ищем разработчика моб. приложений IOS.
Прежде всего, нужен человек который понимает слова: дедлайн, СРОКИ.
Что нужно сделать:
*Указать на Paywall срок действия пробного периода (3 дня). Указать его снизу под суммой за подписку.
*Убрать задержку с Paywall. "х" появляется не сразу, нужно исправить.
*Поставить цену подписки - 7 долл./месяц.
*Галочка (есть скриншот, для понимания что делать).
*Добавить элементы в метаданные
– Функциональная ссылка на Условия использования (EULA)
– Функциональная ссылка на политику конфиденциальности
*Добавить "оценить нас"
*Фоторедактор работает плохо - надо чтобы работал идеально (все функции редактирования).
*При открыти приложения вылетает окно "оформить подписку" - убрать.
*Подключить yandex app metrica
* Подключить валидатор из yandex app metrica
Мы написали план для техподдержки App Store, они его утвердили, нужно будет сделать следующие пункты:
*Увеличить количество фильтров
*Увеличить количество шрифтов
* Увеличьте количество линий и форм
* Увеличение функциональности (размытие, виньетка)
*Увеличить количество фонов
* Добавить графику
* Добавить стикеры
*Добавить готовые коллекции дизайнов
Делаете работу, выставляете сборку на проверку, принимают - оплачиваем сразу. Если доработка по нашей вине - доплата, по вашей - бесплатно.
Сроки маленькие. Фронт работы вы видите - жду предложений по цене и по срокам. Будем работать с теми кто сделает быстро.
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