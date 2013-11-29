Сделать приложение для iOS / android

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт11 заявок138 просмотров

Приложение информационно-рекламное, в нем будет контент по разделам, счетчик отсчета даты, возможность комментировать и писать отзывы

Жду цену и сроки, хотелось бы уложиться по срокам до нг.

AndroidiOS
11 лет назад
trend
42 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
82 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров