Сделать приложение под IOS и Android

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт7 заявок171 просмотр

Необходимо сделать версию интернет магазина www.fire.ua для мобильных устройств. Данные должны динамически обновляться с основного сайта. Жду Ваших предложений.

AndroidiOS
11 лет назад
firecontrol
49 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров