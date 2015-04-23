Сделать проект на PhoneGap

Есть верстка на jquery mobile, нужна помощь в создании функционала.

Компилировать будем тут:

build.phonegap.com/

Что есть:

temp3.webmiks.ru

Что нужно (функционал по кнопке эффективный будильник):

1) Подключаить WebSQL, чтобы все настройки сохранялись (либо каким-то другим способом их сохранять)

2) Сделать будильник. Выглядеть должен следующим образом:

В настройках человек выбирает, во сколько у него первый прием пищи, и дальше автоматом рассчитывается время (уже сделано, в настройках выводится). В это время должен срабатывать будильник – вскакивающее окошко, вибрация и мелодия, с возможностью нажать OK и ОТЛОЖИТЬ.

Ок – тут все понятно

Отложить – будильник откладывается на 15 минут.

Ниже есть прием лекарств, с ним такой же функционал.

3) При нажатии кнопки назад – запрашивать подтверждение, действительно ли вы хотите выйти.

Компилировать будем как под android, так и под ios

Если что-то не реализуемо - будем признательны за подсказку )