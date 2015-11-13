Здравствуйте Необходимо сделать версию интернет магазина www.vidmens.ru для мобильных. Сайт работает на insales, и скорее всего нужно оптимизировать стандартный шаблон, который уже есть. Пишите варианты сотрудничества, сроки и цены.
Серверная часть на Laravel для "приглашения друзей" в приложении
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовое на 90% мобильное приложение, революционное по своей сути. Написано на Laravel.
Нужен функционал приглашения друзей из социальных сетей и почты.
Значительная часть этого функционала должна быть реализована на сервере.
От исполнителя требуется готовность и возможность разобраться в коде
приложения и выполнить в рамках текущей архитектуры нужный функционал.
ТЗ по запросу. В заявках просьба рассказать про свой опыт в разработке мобильных приложений.
У успешного кандидата есть неиллюзорная перспектива длительного и очень выгодного сотрудничества. Специалист нужен очень-очень.
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