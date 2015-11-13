Серверная часть на Laravel для "приглашения друзей" в приложении

Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка119 просмотров
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Есть готовое на 90% мобильное приложение, революционное по своей сути. Написано на Laravel.

Нужен функционал приглашения друзей из социальных сетей и почты.

Значительная часть этого функционала должна быть реализована на сервере.

От исполнителя требуется готовность и возможность разобраться в коде

приложения и выполнить в рамках текущей архитектуры нужный функционал.

ТЗ по запросу. В заявках просьба рассказать про свой опыт в разработке мобильных приложений.

У успешного кандидата есть неиллюзорная перспектива длительного и очень выгодного сотрудничества. Специалист нужен очень-очень.

Laravel
8 лет назад
ruskur
Сергей 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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