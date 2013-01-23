Сервис на ios, android и web-based

$5000
Мобильные приложенияЗакрыт8 заявок207 просмотров
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Требуется разработка сервиса под web, ios и андроид. (можно начать с web с возможностью последующего простого дубликата на мобильных платформах)

Основа - редактирование загруженного фото (эффекты, crop, добавление текста).

Система шаблонов (область для изображения, текста, доп.элементов).

Система back-интерфейса с разделением по админам.

Примерное тз прикладываю.

Подробное описание проекта предоставлю после ознакомления с исполнителями подобных задач. (примеры, опыт работ в подобной тематике обязателен)

AndroidiOS
11 лет назад
explonade
Дмитрий 
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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