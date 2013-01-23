Сервис на ios, android и web-based

- заменить несколько елементов графики - рядом с набранными очками - дописать обозначение балов - заменить картинку последнюю - заменить фон на наш - чтобы было под 5-й айфон - заменить иконку приложения - опубликовать в Эпл сторе (аккаунт есть) (вся графика ...