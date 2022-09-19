Шукаю flutter-початківця на постійну співпрацю

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Закрыт4 заявки50 просмотров

Шукаю розумного flutter-початківця для співпраці в розробці кросс-платформенного додатку (mobile,desktop)

на разі маємо базову реалізацію додатку, потрібно:

* верстати єкрани згідно з тз

* настроїти темну тему, перемикач теми

* доробити авторизацію

* реалізувати інтерфейси оплати

* інші невеликі завдання

додаток розробляється з використанням бібліотек Getx та velocityx, openapi/swagger-інтерфейсів, material ui

для співпраці потрібно:

* мати базовий досвіт в програмуванні - наприклад, javascript, веб-інтерфейси; flutter не має бути першою Вашею технологією

* вміти строіти інтерфейси на flutter, в material - бібліотеці

* мати налаштованість на тривалу співпрацю, зріст разом з проектом

бажано мати приклади коду

інші питання, пропозиції - пишіть в приватні повідомлення

FlutterJavaScript
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