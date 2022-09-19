Необхідно внести правки в мобільний додаток доставки їжі, розроблений на Flutter. Основні завдання: оновлення даних у Portmone, виправлення помилок, налаштування пуш-повідомлень, а також перевірка відповідності вимогам Google та Apple. Очікується співпраця на постійній основі.
Шукаю flutter-початківця на постійну співпрацю
Шукаю розумного flutter-початківця для співпраці в розробці кросс-платформенного додатку (mobile,desktop)
на разі маємо базову реалізацію додатку, потрібно:
* верстати єкрани згідно з тз
* настроїти темну тему, перемикач теми
* доробити авторизацію
* реалізувати інтерфейси оплати
* інші невеликі завдання
додаток розробляється з використанням бібліотек Getx та velocityx, openapi/swagger-інтерфейсів, material ui
для співпраці потрібно:
* мати базовий досвіт в програмуванні - наприклад, javascript, веб-інтерфейси; flutter не має бути першою Вашею технологією
* вміти строіти інтерфейси на flutter, в material - бібліотеці
* мати налаштованість на тривалу співпрацю, зріст разом з проектом
бажано мати приклади коду
інші питання, пропозиції - пишіть в приватні повідомлення
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