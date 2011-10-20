Системное ПО для Android

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Закрыт3 заявки136 просмотров

Необходимо написать низкоуровневое ПО для android, без визуального интерфейса, которое будет взаимодействовать с сервером и использовать возможности GSM.

Более подробно - в icq.

Присылайте примеры своих работ.

Спасибо.

P.S. Желательно местонахождения в Харькове и Донецке. Но не обязательно - работа удаленная.

Android
14 лет назад
bnetworks
Гость 
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19 лет в сервисе
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12 лет назад

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