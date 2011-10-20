Необходимо сделать модуль шифрования OTR (http://www.cypherpunks.ca/otr/) для существующего jabber-клиента для Andriod или написать новый клиент, в котором будет реализован этот метод шифрования.
Системное ПО для Android
Необходимо написать низкоуровневое ПО для android, без визуального интерфейса, которое будет взаимодействовать с сервером и использовать возможности GSM.
Более подробно - в icq.
Присылайте примеры своих работ.
Спасибо.
P.S. Желательно местонахождения в Харькове и Донецке. Но не обязательно - работа удаленная.
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