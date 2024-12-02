Задача: скачать приложение CarTaxi из App Store в Казахстане. Задание подойдет только людям, которые проживают в данной стране.

ВАЖНО: после скачивания не ставьте оценку приложению сразу, а минут через 10, можно зайти в приложение и посмотреть интерфейс, регистрироваться в нем необязательно!!! Также пусть приложение будет установлено на телефоне 1-2 дня.

Шаги:

1) Найти и скачать приложение CarTaxi на телефон (фиолетовый лого).

2) Через минут 10 оцените приложение в App Store (поставьте только 5 звезд! Текст писать никакой НЕ надо).

2) ВАЖНО: Не удалять приложение в течение 2-3 дней после скачивания, в противном случае скачивание и оценка не засчитается.

3) Для подтверждения скачивания именно требуемого приложения и проставления оценки, прислать отчет из трех скриншотов:

- скриншот с приложения App Store, пример скриншота по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/dxL-SfrIIPs2pg

- скриншот с ником вашего аккаунта

- скриншот, где видно поставленную оценку. Тут обратите внимание, что как только вы поставите оценку - сразу сделайте скриншот, потому что App Store при повторном входе и просмотре приложения дает еще раз возможность проставить оценку, поэтому лучше сделать скрин сразу.



ВАЖНО: работа не будет засчитана, если приложение будет: скачано не из Казахстана, не с App Store.



