Требуется разработать Telegram Mini App с привязкой к боту для криптоигры (виртуальный майнер). Необходимо доработать дизайн из Figma и написать код. Ожидается простой интерфейс и функционал. Сроки выполнения и условия оплаты обсуждаемы.
Скрипт и автокликер
Требуется написать скрипт который в игре будет отслеживать цену выставлять запросы и всето моментально быстро, имеется хороший аналог полностью рабочий, его требуется переписать добавить новые функции ускорить и оптимизировать, так же создать несколько похожих скриптов, с такими же аналогами и (донорами), возможно написать приложение которое бы работало лучше чем Perfect click решало бы проблему распознавания OCR но это не обязательно, подробнее объясню
Заявки фрилансеров
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