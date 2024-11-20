Требуется написать скрипт который в игре будет отслеживать цену выставлять запросы и всето моментально быстро, имеется хороший аналог полностью рабочий, его требуется переписать добавить новые функции ускорить и оптимизировать, так же создать несколько похожих скриптов, с такими же аналогами и (донорами), возможно написать приложение которое бы работало лучше чем Perfect click решало бы проблему распознавания OCR но это не обязательно, подробнее объясню