Скрипт и автокликер

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
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Требуется написать скрипт который в игре будет отслеживать цену выставлять запросы и всето моментально быстро, имеется хороший аналог полностью рабочий, его требуется переписать добавить новые функции ускорить и оптимизировать, так же создать несколько похожих скриптов, с такими же аналогами и (донорами), возможно написать приложение которое бы работало лучше чем Perfect click решало бы проблему распознавания OCR но это не обязательно, подробнее объясню

Написание скриптовОптимизация кодаРазработка программ
5 месяцев назад
guest_1732482526613
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
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5 месяцев назад