Требуется разработка WEBVIEW приложения для iOS и Android из мобильной версии сайта. Необходимы функции: сплэшскрин, перезагрузка страницы, очистка кэша и проверка статуса интернета. Все версии адаптированы под мобильные устройства и планшеты. Сроки выполнения - оперативные.
Смена часового пояса в устройстве
Здравствуйте.
Нужно написать наверно не сильно умное приложение, но суть его в том чтоб оно меняло часовой пояс в устройстве. Так же язык в системе. Пример такой софтины MoreLocale 2 MoreLocale 2 (Разрешение shell pm grant jp.co.c_lis.ccl.morelocale android.permission.CHANGE_CONFIGURATION) (выдать такое разрешение могу, и могу сменить язык этой софтиной)
Главный экран
Слева сверху AppName название приложения
Справа сверху: "Часовой пояс: +2" (Отображает выбранный в системе часовой пояс)
Правее часового пояса: "Язык: Русский" (отображает выбранный язык в системе)
Фон картинка FullHD
Пример главного экрана прикрепил
Кнопки на главном экране (3шт.)
Смещены немного правее середины экрана
Первая кнопка "Язык" откроет новое окошко с таким же фотом
Вместо AppNAme будет написано выбор языка
А посередине будут
Вместо "Для знающих русский" - Имя колонки "Основные языки"
Там будут Русский Украинский Английский
Ниже колонка с надписью "остальные языки"
А эти можно взять из morelocale (только убрать оттуда 3 языка из основных)
Вторая кнопка "Часовой пояс"
Откроет новое окошко с таким же фотом
Вместо AppNAme будет написано выбор часового пояса
С часовым поясом примерно так же
Сверху название колонки "Часто используемые"
И пусть будет там
+3 Москва
+2 Киев
+1 Варшава
Снизу название колонки "Остальные"
Тут пусть будут ваши остальные пояса
Третья кнопка "Информация"
при открытии которой будет тянуться из инета картинка по заранее зашитой в приложении ссылке. И эта картинка будет во весь экран. Типа фон а на нём я в фотошопе смогу написать какую-то инфу))
О приложении кнопочка пусть переводит на новую страничку с таким же фотом
Вместо AppNAme будет написано "О приложении"
Тут я добавлю позже свою информацию
Приложение будет скопировано в прошивку.
Приложение будет скопировано в любой системный раздел.
Тестировать будем на проекторе на android китайской фирмы xgimi.
Выбранный исполнитель
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