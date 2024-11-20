Здравствуйте.

Нужно написать наверно не сильно умное приложение, но суть его в том чтоб оно меняло часовой пояс в устройстве. Так же язык в системе. Пример такой софтины MoreLocale 2 MoreLocale 2 (Разрешение shell pm grant jp.co .c_lis.ccl.morelocale android.permission.CHANGE_CONFIGURATION) (выдать такое разрешение могу, и могу сменить язык этой софтиной)​



Главный экран

Слева сверху AppName название приложения

Справа сверху: "Часовой пояс: +2" (Отображает выбранный в системе часовой пояс)

Правее часового пояса: "Язык: Русский" (отображает выбранный язык в системе)

Фон картинка FullHD

Пример главного экрана прикрепил





Кнопки на главном экране (3шт.) Смещены немного правее середины экрана ​Первая кнопка "Язык" откроет новое окошко с таким же фотом

Вместо AppNAme будет написано выбор языка А посередине будут Вместо "Для знающих русский" - Имя колонки "Основные языки" Там будут Русский Украинский Английский Ниже колонка с надписью "остальные языки" А эти можно взять из morelocale (только убрать оттуда 3 языка из основных) Вторая ​кнопка "Часовой пояс"



Откроет новое окошко с таким же фотом Вместо AppNAme будет написано выбор часового пояса С часовым поясом примерно так же Сверху название колонки "Часто используемые" И пусть будет там +3 Москва +2 Киев +1 Варшава Снизу название колонки "Остальные" Тут пусть будут ваши остальные пояса



Третья кнопка "Информация"



при открытии которой будет тянуться из инета картинка по заранее зашитой в приложении ссылке. И эта картинка будет во весь экран. Типа фон а на нём я в фотошопе смогу написать какую-то инфу))​





О приложении кнопочка пусть переводит на новую страничку с таким же фотом

Вместо AppNAme будет написано "О приложении"

​Тут я добавлю позже свою информацию​​





Приложение будет скопировано в прошивку.

Приложение будет скопировано в любой системный раздел.



Тестировать будем на проекторе на android китайской фирмы xgimi.