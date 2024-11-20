Смена часового пояса в устройстве

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Завершен1 заявка271 просмотр

Здравствуйте.
Нужно написать наверно не сильно умное приложение, но суть его в том чтоб оно меняло часовой пояс в устройстве. Так же язык в системе. Пример такой софтины MoreLocale 2 MoreLocale 2 (Разрешение shell pm grant jp.co.c_lis.ccl.morelocale android.permission.CHANGE_CONFIGURATION) (выдать такое разрешение могу, и могу сменить язык этой софтиной)​

      Главный экран

  • Слева сверху AppName название приложения

  • Справа сверху: "Часовой пояс: +2" (Отображает выбранный в системе часовой пояс)

  • Правее часового пояса: "Язык: Русский" (отображает выбранный язык в системе)

  • Фон картинка FullHD

Пример главного экрана прикрепил

  • Кнопки на главном экране (3шт.)

    • Смещены немного правее середины экрана

    ​Первая кнопка "Язык" откроет новое окошко с таким же фотом

    • Вместо AppNAme будет написано выбор языка

    • А посередине будут 

    • Вместо "Для знающих русский" - Имя колонки "Основные языки"

    • Там будут Русский Украинский Английский

    • Ниже колонка с надписью "остальные языки"

    • А эти можно взять из morelocale (только убрать оттуда 3 языка из основных)

    Вторая ​кнопка "Часовой пояс" 


    • Откроет новое окошко с таким же фотом

    • Вместо AppNAme будет написано выбор часового пояса

    • С часовым поясом примерно так же

    • Сверху название колонки "Часто используемые"

    • И пусть будет там 

    • +3 Москва

    • +2 Киев

    • +1 Варшава

    • Снизу название колонки "Остальные"

    • Тут пусть будут ваши остальные пояса

Третья кнопка "Информация"

  •  при открытии которой будет тянуться из инета картинка по заранее зашитой в приложении ссылке. И эта картинка будет во весь экран. Типа фон а на нём я в фотошопе смогу написать какую-то инфу))​



О приложении кнопочка пусть переводит на новую страничку с таким же фотом
Вместо AppNAme будет написано "О приложении"
​Тут я добавлю позже свою информацию​​


Приложение будет скопировано в прошивку. 
Приложение будет скопировано в любой системный раздел. 

Тестировать будем на проекторе на android китайской фирмы xgimi.

AndroidРазработка мобильных приложений
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sousa
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