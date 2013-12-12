Приложение для андроид

Техническое задание для приложения на андроид 4.0

Название: SMSKVEST

Описание и принцип действия:

Приложение отсылает заданные SMS-сообщения на заданный один номер телефона через заданные промежутки времени (от нуля секунд, т.е. максимально быстро, до минут и часов).

Должна быть возможность задать 2000 различных сообщений в виде таблицы из трех столбцов. Первый столбец – это порядковый номер сообщения, второй столбец - название SMS-сообщения, третий столбец – это содержание SMS сообщения.

Должна быть возможность начать отсылать смс сообщения начиная с любого порядкового номера в таблице, а так же возможность прервать отсылку сообщений в любое время.

При сворачивании приложения оно должно продолжать работать и отсылать смс.

При отсылке всех сообщений в таблице отсылка продолжается сначала с первого сообщения.