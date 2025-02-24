Необходимо создать мобильное приложение, которое при запуске активирует камеру iPhone и передает стрим на сервер. Приложение должно включать настройки камеры, окно стрима и возможность записи на 30 секунд с медленной покадровой прокруткой вперед и назад. Пример функционала доступен для ознакомления.
Собрать пакет для Android
Для готового приложения Android Unity3D нужен модуль для трансляции RTSP видеопотока
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