Собрать проект Unity на IOS

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Закрыт5 заявок19 просмотров

Всем привет! Есть игра, которую писал разработчик на Unity под Android. Нужно собрать сборку под IOS.

Сроки и бюджет примерный пишите в заявке

iOSUnityРазработка игр
5 месяцев назад
guest_14787926055328
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