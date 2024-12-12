Разработайте сайт и мобильное приложение, позволяющее собирать отзывы о товарах и услугах с популярных сайтов и оставлять их на этих же платформах. Необходимо интегрировать систему для подтягивания рейтингов и упрощения процесса взаимодействия пользователей с отзывами.