Приветик дорогой друг как можно создать софтину или скрипт( я хз как это назвать) который должен будет отслеживать LDPlayer и относительно каким либо изменениями в цене делать заскриптованные действия

Я не разработчик и я не знаю что возможно а что нет

Расскажу вообще про "место" работы софта

Это мобильная игра которую я запускаю через эмулятор LDPlayer

В игре есть внутриигровой рынок в котором цена меняется в точно определённое время

Мне нужно что бы софт видел когда цена опустится ниже "заданной" и покупал этот товар

Так же что бы он видел когда цена поднимается выше "заданной" и продавал этот товар

(я впервые подобное заказываю )

Если вам интересно то я расскажу и покажу все подробнее только назовите пожалуйста возможность выполнения данной задачи и примерную цену