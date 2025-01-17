Требуется разработать мобильное приложение, позволяющее участникам просматривать свои результаты в конкретной категории и свой рейтинг. Необходима функция регистрации для пользователей. Функционал должен обеспечивать удобный интерфейс для отображения данных и взаимодействия с участниками.
Софт для игры ( покупка-продажа)
Приветик дорогой друг как можно создать софтину или скрипт( я хз как это назвать) который должен будет отслеживать LDPlayer и относительно каким либо изменениями в цене делать заскриптованные действия
Я не разработчик и я не знаю что возможно а что нет
Расскажу вообще про "место" работы софта
Это мобильная игра которую я запускаю через эмулятор LDPlayer
В игре есть внутриигровой рынок в котором цена меняется в точно определённое время
Мне нужно что бы софт видел когда цена опустится ниже "заданной" и покупал этот товар
Так же что бы он видел когда цена поднимается выше "заданной" и продавал этот товар
(я впервые подобное заказываю )
Если вам интересно то я расскажу и покажу все подробнее только назовите пожалуйста возможность выполнения данной задачи и примерную цену
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