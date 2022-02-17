Создание AR\WebAR приложения

Добрый день нужно приложение для Инстаграма
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Даниил, добрый день! Меня зовут Кирилл. Я ищу человека для регулярного участия в AR проектах. Ознакомьтесь пожалуйста с прикрепленным документом. Можете ли вы реализовыть подобные задачи? Бюджет есть и обсуждается. В первую очередь интересует есть ли у Вас время и компетенции на подобные проекты.
Отдельно обсуждается история с WebAR. Есть несколько конкретных небольших задач для мини игр в этой области.
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