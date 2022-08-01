У меня имеются скрипты игр которые были добыты из разных источников!

Нужно опытному глазу их просмотреть и выяснить какие из них можно использовать!

Сделать косметический дизайн проекта!

Мудрить на старте ничего не будем!

Быстро делаем простую,бюджетную,рабочую прилку и выкатываем!

Во все детали буду посвящать лично!