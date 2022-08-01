Создание IOS приложения games Slots и загрузка его в App Store

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Закрыт2 заявки375 просмотров

У меня имеются скрипты игр которые были добыты из разных источников!

Нужно опытному глазу их просмотреть и выяснить какие из них можно использовать!

Сделать косметический дизайн проекта!

Мудрить на старте ничего не будем!

Быстро делаем простую,бюджетную,рабочую прилку и выкатываем!

Во все детали буду посвящать лично!

iOS
3 года назад
guest_165936011073
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Наталия
 
31 год
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Илья
 
26 лет
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Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад