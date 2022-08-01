Требуется редизайн мобильного приложения под MacOS с использованием Swift. Имеется техническое задание. Срок выполнения 2-3 дня, бюджет 200$. Оплата производится по готовности проекта.
Создание IOS приложения games Slots и загрузка его в App Store
У меня имеются скрипты игр которые были добыты из разных источников!
Нужно опытному глазу их просмотреть и выяснить какие из них можно использовать!
Сделать косметический дизайн проекта!
Мудрить на старте ничего не будем!
Быстро делаем простую,бюджетную,рабочую прилку и выкатываем!
Во все детали буду посвящать лично!
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