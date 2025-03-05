Создание iOS SDK для интеграции онлайн-чата Chaport

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Требуется опытный Swift-разработчик для создания и дальнейшей поддержки iOS SDK, позволяющего интегрировать онлайн-чат Chaport (www.chaport.ru) в мобильные приложения на платформе iOS: без кнопки чата, всплывающих окон и т.п. (только отображение URL чата в Webview). Подробное ТЗ в приложении.

Основные требования:

  1. Язык разработки: Swift

  2. Основные функциональные требования:

    • Поддержка работы через Swift Package Manager, CocoaPods, ручная установка

    • Интеграция с SwiftUI и UIKit

    • Поддержка push-уведомлений

  3. Документация:

    • Примеры приложений с интеграцией для SwiftUI и UIKit, демонстрирующие все функции и настройки SDK

    • Документация по подключению и использованию SDK

    • Пример приложения с обработкой push-уведомлений и показом всплывающих сообщений

iOSSwiftРазработка мобильных приложений
2 месяца назад
aleksdev86
Александр 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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Денис
 
22 года
7 месяцев в сервисе
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2 месяца назад