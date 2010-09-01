Создание JAVA приложения (мобильный клиент)

$500
Мобильные приложенияЗакрыт7 заявок234 просмотра
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Есть система контроля транспорта.

Необходимо создать приложение, которое будет соединяться с сервером программы для приема и передачи определенной информации.

1. Смена стоянки водителя

2. Вывод списка заказов

3. Бронирование заказов

Приложение должно поддерживать авторизацию на сервер.

Срок разработки 2 недели.

Подробное ТЗ предоставим после предварительных переговоров.

13 лет назад
gush
Украина
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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