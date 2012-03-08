Создание календаного виджета для Android

$50
Мобильные приложенияЗакрытнет заявок147 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо написать виджет календаря, подхватывающего события из Гугл-календаря.

Требуется:

– режим отображения простого календаря на месяц с пометками дней, на которые запланировано хотя бы одно событие

– режим отображения событий на конкретный день месяца (agenda-режим) + поддержка прокрутки внутри виджета

– переключение между первым и вторым режимом по тапу

– быстрое добавление событий по тапу соответствующей иконки

– поддержка смены внешнего вида через настройки

Все вопросы и подробности готов обсудить с исполнителем перед началом работ.

Android
12 лет назад
Amalevich
40 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Приложение под Android. Курсы валют.

    $150

    Необходимо приложение под Android (2.2 и старше) отображения курсов валют. Курсы валют берутся с xml файла. Необходимо чтобы приложение получала курсы валют с интернета по ссылке, сохраняло их и отображало на экране. Если при подключении нет связи, тогда ...

    Android
    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Разработка приложения для iPhone/iPad

    Ищу толкового разработчика для мобильного приложения. Тех задание здесь: https://docs.google.com/document/d/1bVN470icZmAEkykA7guU4Lgk1WkjMoVOKFuRtnEBWig/edit Хочу услышать от Вас оценку реализации в часах и рублях, и желательно, разбитую по работам, чтобы можно было понимать, какие из них займут больше времени, ...

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программирование для IOS

    Под проект требуется программист, необходимо портфолио. Будет создана программа с 4 формами, авторизацией и регистрацией, которая обменивается с сайтом запросами и пролучает ответы в json . Дизайн будет предоставлен. Нужен objective c без каких либо библиотек таких ...

    iOS
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Кредитный калькулятор для ipad

    $2500

    Разработать кредитный калькулятор для Ipad Добрый день.  Требуется Разработать программу для устройства IPad1-2 для расчета и ведения кредита с выдачей уведомлений о текущих платежах. Дизайн будет предоставлен В приложении порядка 10 ка форм. Взаимодейстие с ...

    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Приложение для водителей на КПК (Диспетчерская)

    Описание задачи Необходимо написать приложение на Android (2.2) WIN CE Программа должна позволять водителям получать информацию о текущих заказах диспетчерской в которой это мобильное устройство зарегистрировано. Отправлять обратно статусы выполнения выбранного заказа водителем. (Принял заказ, везет клиента...) Также ...

    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Приложение для Android и iPhone

    Необходимо разработать приложение и серверную часть для мобильных платформ Android и iPhone, аналог http://www.touchnote.com или смотрите это приложение на Google Play (Play Маркет- бывший Android Market) Ваши предложения с условиями и портфолио жду в личке. Интересны предложения ...

    AndroidПриложение для Android
    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка календарного виджета для Android

    $115

    Необходимо написать виджет календаря, подхватывающего события из Гугл-календаря. Требуется: - режим отображения простого календаря на месяц с пометками дней, на которые запланировано хотя бы одно событие - режим отображения событий на конкретный ...

    Android
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Математическая обучающая игра

    Добрый вечер! Требуется разработать игру для iOS 3+X=5 и вводится правильный ответ. Перед игрой можно выбрать диапазон цифр и возможные арифметические действия. Идет учет правильных и неправильных ответов. Вы водится статистика, звуковое сопровождение.

    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • L2Walker Light /Android, iOs, Win32

    $250

    Требуется написать лайт-клиент/трейд-бот, для С1 сервера (формат пакетов с2 гейм, с3 авторизация). Представлять из себя должен урезанную версию L2Walker'a (также вид "со спутника", квадратика на карте, чат, несколько функций на торговлю). Кто на чем может ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад