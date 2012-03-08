Создание календаного виджета для Android

Необходимо приложение под Android (2.2 и старше) отображения курсов валют. Курсы валют берутся с xml файла. Необходимо чтобы приложение получала курсы валют с интернета по ссылке, сохраняло их и отображало на экране. Если при подключении нет связи, тогда ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать виджет календаря, подхватывающего события из Гугл-календаря.
Требуется:
– режим отображения простого календаря на месяц с пометками дней, на которые запланировано хотя бы одно событие
– режим отображения событий на конкретный день месяца (agenda-режим) + поддержка прокрутки внутри виджета
– переключение между первым и вторым режимом по тапу
– быстрое добавление событий по тапу соответствующей иконки
– поддержка смены внешнего вида через настройки
Все вопросы и подробности готов обсудить с исполнителем перед началом работ.
- Похожие заказы
- $150Мобильные приложения1 исполнительЗавершен12 лет назад
Ищу толкового разработчика для мобильного приложения. Тех задание здесь: https://docs.google.com/document/d/1bVN470icZmAEkykA7guU4Lgk1WkjMoVOKFuRtnEBWig/edit Хочу услышать от Вас оценку реализации в часах и рублях, и желательно, разбитую по работам, чтобы можно было понимать, какие из них займут больше времени, ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Под проект требуется программист, необходимо портфолио. Будет создана программа с 4 формами, авторизацией и регистрацией, которая обменивается с сайтом запросами и пролучает ответы в json . Дизайн будет предоставлен. Нужен objective c без каких либо библиотек таких ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $2500
Разработать кредитный калькулятор для Ipad Добрый день. Требуется Разработать программу для устройства IPad1-2 для расчета и ведения кредита с выдачей уведомлений о текущих платежах. Дизайн будет предоставлен В приложении порядка 10 ка форм. Взаимодейстие с ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Описание задачи Необходимо написать приложение на Android (2.2) WIN CE Программа должна позволять водителям получать информацию о текущих заказах диспетчерской в которой это мобильное устройство зарегистрировано. Отправлять обратно статусы выполнения выбранного заказа водителем. (Принял заказ, везет клиента...) Также ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо разработать приложение и серверную часть для мобильных платформ Android и iPhone, аналог http://www.touchnote.com или смотрите это приложение на Google Play (Play Маркет- бывший Android Market) Ваши предложения с условиями и портфолио жду в личке. Интересны предложения ...Мобильные приложения7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $115
Необходимо написать виджет календаря, подхватывающего события из Гугл-календаря. Требуется: - режим отображения простого календаря на месяц с пометками дней, на которые запланировано хотя бы одно событие - режим отображения событий на конкретный ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт12 лет назад
ТЗ в аттаче. Бюджет и сроки обсуждаютсяМобильные приложения2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Добрый вечер! Требуется разработать игру для iOS 3+X=5 и вводится правильный ответ. Перед игрой можно выбрать диапазон цифр и возможные арифметические действия. Идет учет правильных и неправильных ответов. Вы водится статистика, звуковое сопровождение.Мобильные приложения6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Требуется написать лайт-клиент/трейд-бот, для С1 сервера (формат пакетов с2 гейм, с3 авторизация). Представлять из себя должен урезанную версию L2Walker'a (также вид "со спутника", квадратика на карте, чат, несколько функций на торговлю). Кто на чем может ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт12 лет назад