Создание календаного виджета для Android

Необходимо написать виджет календаря, подхватывающего события из Гугл-календаря.

Требуется:

– режим отображения простого календаря на месяц с пометками дней, на которые запланировано хотя бы одно событие

– режим отображения событий на конкретный день месяца (agenda-режим) + поддержка прокрутки внутри виджета

– переключение между первым и вторым режимом по тапу

– быстрое добавление событий по тапу соответствующей иконки

– поддержка смены внешнего вида через настройки

Все вопросы и подробности готов обсудить с исполнителем перед началом работ.