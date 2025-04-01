Создание мобильного плеера для android

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт11 заявок53 просмотра

Создание мобильного плеера для android с возможностью работы в фоне после сворачивания приложения. В данном проигрывателе необходима возможность размещения контента в виде картинок и аудиофайлов для дальнейшего воспроизведения посредством этого плеера.

AndroidРазработка мобильных приложений
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