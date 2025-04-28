🔹 Название проекта:

Создание ноукод-приложения на Glide: "5 Минут Себе"

🔹 Описание проекта:

Требуется разработать минимально жизнеспособную версию (MVP) мобильного веб-приложения на платформе Glide Apps.

Приложение "5 Минут Себе" предназначено для пользователей, желающих заботиться о себе через короткие 5-минутные практики каждый день.

🔹 Основной функционал:

✅ Приветственный экран (Welcome) с коротким онбордингом (1–2 экрана)

✅ Главная страница с выбором категории практик (дыхание, кардио, растяжка и т.д.)

✅ Список упражнений внутри каждой категории

✅ Экран с деталями упражнения (описание + изображение + кнопка запуска таймера)

✅ Таймер на 5 минут с учётом выполнения упражнения

✅ Экран «Поздравление» после выполнения

✅ Трекер прогресса и побед пользователя

✅ Страница профиля (имя, email, количество выполненных практик)

✅ Настройки (переключатель напоминаний, кнопка сброса прогресса)

✅ Система подписки (месяц / полгода / год) через платёжную ссылку на оплату (например, через ЮKassa, СБП или карту)

🔹 Что должно быть реализовано:

Подключение баз данных пользователей и прогресса через Glide Tables.

Условная видимость экранов и практик в зависимости от подписки.

Стартовая база упражнений (порядка 30–50 штук, текстово).

Разделение тарифных планов (месяц, полгода, год).

Вставка HTML-блоков для красивого оформления текста и кнопок.

Минимальный базовый дизайн (приятные цвета, адаптивность под мобильный экран).

🔹 Материалы, которые будут предоставлены исполнителю:

✅ Примеры текстов для онбординга, лендинга, страниц оплаты.

✅ Структура экранов и базы данных.

✅ Готовый QR или номер карты для настройки платежа (если требуется).

🔹 Технические требования:

Использовать Glide Pages или Glide Apps.

Поддержка мобильных устройств (iOS/Android через браузер).

Адаптивный интерфейс под мобильный экран.

Минимизация времени загрузки.

Возможность дальнейшего масштабирования приложения (добавление новых практик).

🔹 Срок выполнения:

7–12 рабочих дней с момента согласования всех материалов. Можно обсудить дополнительно.