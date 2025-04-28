Требуется разработка кроссплатформенного мобильного приложения на Flutter для планшетов (iOS и Android). Приложение предназначено для сотрудников, совершающих визиты. Готовы дизайн, backend и часть функционала. Задачи включают авторизацию, управление визитами, GPS и работу в офлайн-режиме. Уровень разработчика: Middle+ или Senior, срок реализации 2.5-3 месяца, бюджет $2000-$2500.
Создание мобильного приложения
🔹 Название проекта:
Создание ноукод-приложения на Glide: "5 Минут Себе"
🔹 Описание проекта:
Требуется разработать минимально жизнеспособную версию (MVP) мобильного веб-приложения на платформе Glide Apps.
Приложение "5 Минут Себе" предназначено для пользователей, желающих заботиться о себе через короткие 5-минутные практики каждый день.
🔹 Основной функционал:
✅ Приветственный экран (Welcome) с коротким онбордингом (1–2 экрана)
✅ Главная страница с выбором категории практик (дыхание, кардио, растяжка и т.д.)
✅ Список упражнений внутри каждой категории
✅ Экран с деталями упражнения (описание + изображение + кнопка запуска таймера)
✅ Таймер на 5 минут с учётом выполнения упражнения
✅ Экран «Поздравление» после выполнения
✅ Трекер прогресса и побед пользователя
✅ Страница профиля (имя, email, количество выполненных практик)
✅ Настройки (переключатель напоминаний, кнопка сброса прогресса)
✅ Система подписки (месяц / полгода / год) через платёжную ссылку на оплату (например, через ЮKassa, СБП или карту)
🔹 Что должно быть реализовано:
Подключение баз данных пользователей и прогресса через Glide Tables.
Условная видимость экранов и практик в зависимости от подписки.
Стартовая база упражнений (порядка 30–50 штук, текстово).
Разделение тарифных планов (месяц, полгода, год).
Вставка HTML-блоков для красивого оформления текста и кнопок.
Минимальный базовый дизайн (приятные цвета, адаптивность под мобильный экран).
🔹 Материалы, которые будут предоставлены исполнителю:
✅ Примеры текстов для онбординга, лендинга, страниц оплаты.
✅ Структура экранов и базы данных.
✅ Готовый QR или номер карты для настройки платежа (если требуется).
🔹 Технические требования:
Использовать Glide Pages или Glide Apps.
Поддержка мобильных устройств (iOS/Android через браузер).
Адаптивный интерфейс под мобильный экран.
Минимизация времени загрузки.
Возможность дальнейшего масштабирования приложения (добавление новых практик).
🔹 Срок выполнения:
7–12 рабочих дней с момента согласования всех материалов. Можно обсудить дополнительно.
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