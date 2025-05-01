Создание мобильного приложения для экопрооекта

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Открыт8 заявок27 просмотров

проектирование и разработка мобильного приложения, которое позволит: создать базу данных пользователей, заявок и партнеров; интегрировать сервисы геолокации и уведомлений; проводить акции и мероприятия, направленные на популяризацию экологичного образа жизни; а также своевременно реагировать на пожелания пользователей, консультировать при необходимости и улучшать сервис на основе их отзывов. При этом размещение рекламной кампании для привлечения пользователей и партнеров позволит привить гражданам навыки экологичных привычек и передать их подрастающему поколению – детям.

Разработка мобильных приложенийСоздание веб-приложений
13 часов назад
Дарья
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Заявки фрилансеров

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