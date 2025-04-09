Создание мобильного приложения на Flutter

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Открыт11 заявок45 просмотров

Цель проекта: Разработать мобильное приложение для iOS и Android, позволяющее работодателям размещать вакансии, а соискателям – находить работу на нужные даты. Приложение должно содержать карту с вакансиями, удобные фильтры и понятный интерфейс.

Дизайн:

https://www.figma.com/design/htsFD3zd7yiluYpNEyhiHU/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BC?node-id=0-1&t=AmNSXLpEtHRE8PHl-0

AndroidFlutteriOSРазработка мобильных приложений
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