Необходимо разработать мобильное приложение, копирующее функционал и интерфейс игры Black Russia. Ожидается проработка дизайна и функционала, соответствующего оригиналу.
Создание мобильного приложения на Flutter
Цель проекта: Разработать мобильное приложение для iOS и Android, позволяющее работодателям размещать вакансии, а соискателям – находить работу на нужные даты. Приложение должно содержать карту с вакансиями, удобные фильтры и понятный интерфейс.
Дизайн:
https://www.figma.com/design/htsFD3zd7yiluYpNEyhiHU/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BC?node-id=0-1&t=AmNSXLpEtHRE8PHl-0
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $18Мобильные приложения3 заявкиОткрыт10 дней назад
- $2000
Требуется разработка MVP-приложения StartupValley Club с использованием FlutterFlow для iOS и Android. Задача включает регистрацию пользователей, создание профилей, функционал для стартаперов и инвесторов, а также интеграцию с Zoom для встреч. UI/UX предоставляется. Сроки выполнения 30-90 дней.Мобильные приложения10 заявокОткрыт11 дней назад
Ищется специалист для тестирования мобильного приложения по ТАРО. Оплата производится за каждую найденную ошибку и за советы по улучшению функционала. Задача включает в себя всестороннее тестирование с целью выявления недостатков и предложений по улучшению приложения.Мобильные приложения7 заявокОткрыт13 дней назад
- $200
Требуется разработать серую копию мобильного приложения на платформе iOS в соответствии с техническим заданием. Все детали будут обсуждены в личном общении.Мобильные приложения11 заявокОткрыт13 дней назад
- $1200
Требуется разработать мобильное приложение маркетплейс для платформ iOS и Android, предназначенное для продажи автомобилей. Пользователи смогут регистрировать клубы и размещать частные объявления. Обязательно знание английского языка.Мобильные приложения22 заявкиОткрыт17 дней назад
Требуется разработать Android-приложение, которое открывает камеру для фотографирования. Приложение распознает текст с помощью OCR и передает данные в базу данных, например, Firebase Firestore. Интерфейс должен быть простым, с кнопками для успешной обработки и ошибок. Фото сохраняется в локальной галерее. Укажите сроки и стоимость. Полное ТЗ будет предоставлено позже.Мобильные приложения11 заявокОткрыт19 дней назад
Требуется разработать мобильное приложение для пекарни с полным каталогом продукции на испанском языке для IOS и Android. Необходимо интегрировать систему учета для отображения продаж, реализовать возможность заказа и оплаты через приложение, внедрить систему лояльности и обеспечить гибкость для масштабирования. Ищем команду для долгосрочного сотрудничества с примерами успешных проектов.Мобильные приложения20 заявокОткрыт20 дней назад
Требуется разработать простую программу-напоминалку для андроида. Основные функции: возможность писать описание события, установка даты и времени напоминания, интервал повторов от 1 минуты, а также возможность загрузки трека для звука напоминания. Программа должна отображать дату события и оставшееся время до него.Мобильные приложения9 заявокОткрыт23 дня назад
Требуется разработчик для создания приложения на iOS с использованием вебвью и возможностью загрузки собственного контента. Проект ориентирован на геолокацию в Дубае. Необходимо предоставить примеры предыдущих работ.Мобильные приложения5 заявокОткрыт24 дня назад
Требуется разработать приложение для iOS, которое будет создавать .rdp файл с настройками подключения (IP, логин, пароль) и отправлять его в Windows app для автоматического открытия соединения. Приложение можно реализовать в Xcode или Shortcuts. Подробное ТЗ будет предоставлено при обсуждении.Мобильные приложения8 заявокОткрыт25 дней назад