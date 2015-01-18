Необходимо разработать модуль для Android и iOS на базе платформы iBuildApp. (тех. документация по платформе для разработчика _http://russia.ibuildapp.com/developers.help.php) ТЗ: Что должен уметь модуль: Определять текущее местоположение Прокладывать маршрут от текущего местоположения до конечной точки используя либо гугл карты, либо яндекс ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Поочередное создание нескольких мобильных приложений под iOS (android):
- приложение с картой, геопозиционированием, размещением объектов, фильтрацией объектов по признакам, возможностью добавления объекта пользователем, с возможностью комментирования объектов
- приложение интернет радио
- приложение с функцией фотографирования и обработки изображений
- приложение с возможностью размещения объявлений с выбором категории и рассылки его по категориям пользователей, с возможностью ответа адресата отправителю, опционально голосовая связь внутри приложения
Во всех приложениях должно быть:
Наличие встроенных покупок
Рекламные модули (в т.ч. Рекламные страницы и push уведомления)
Интеграция с соцсетями
Требования к программисту:
-знание русского языка - предпочтительно
- наличие умения и опыта создания приложений, возможность предоставить образцы работ по соответствующей теме
- опыт работы с графикой или наличие на связи графического дизайнера
- оперативность и обязательность
Стоимость работ от 20 до 60 тысяч рублей за приложение.
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