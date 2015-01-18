Поочередное создание нескольких мобильных приложений под iOS (android):

- приложение с картой, геопозиционированием, размещением объектов, фильтрацией объектов по признакам, возможностью добавления объекта пользователем, с возможностью комментирования объектов

- приложение интернет радио

- приложение с функцией фотографирования и обработки изображений

- приложение с возможностью размещения объявлений с выбором категории и рассылки его по категориям пользователей, с возможностью ответа адресата отправителю, опционально голосовая связь внутри приложения

Во всех приложениях должно быть:

Наличие встроенных покупок

Рекламные модули (в т.ч. Рекламные страницы и push уведомления)

Интеграция с соцсетями

Требования к программисту:

-знание русского языка - предпочтительно

- наличие умения и опыта создания приложений, возможность предоставить образцы работ по соответствующей теме

- опыт работы с графикой или наличие на связи графического дизайнера

- оперативность и обязательность

Стоимость работ от 20 до 60 тысяч рублей за приложение.