Создание несложной программы под iPad

Необходимо приложение под Android (2.2 и старше) отображения курсов валют. Курсы валют берутся с xml файла. Необходимо чтобы приложение получала курсы валют с интернета по ссылке, сохраняло их и отображало на экране. Если при подключении нет связи, тогда ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется спезиализированная программа для небоьшой фирмы осуществляющяя сбор заявок от посетителей.
По функциональности достаточна примитивна: при запуске в основном меню находятся кнопки шести категорий.
При нажати одной из кнопок категории происходит переход в окно соответствующей категории где находится список заявок. Каждый пункт списка можно выделить нажатием.
В левой панеле экрана остаются видны (либо всплывающее меню) кнопки других категорий. По окончании работы с данной категорией через это меню происходит переход в следующую категорию и т.д.
В последней, 6ой категории находится оконо для ввода произвольного текста и кнопка "Отправка".
По окончании ввода заявки, при нажатии кнопки Отправка происходит отправжка данных на заранее указаный емайл.
Программа должна иметь два уровня доступа - для обычных юзеров и администратора. Последний будет иметь водможность конфигурировать емайл, редактировать списки в под-категориях и настраивать скринсейвер.
Более детальный документ будет представлен после предварительной договорённости.
Дизайн и графика пока не имеются. Если есть предложения, либо включим в задачу либо рассмотрим отдельным проектом.
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