Создание несложной программы под iPad

Требуется спезиализированная программа для небоьшой фирмы осуществляющяя сбор заявок от посетителей.

По функциональности достаточна примитивна: при запуске в основном меню находятся кнопки шести категорий.

При нажати одной из кнопок категории происходит переход в окно соответствующей категории где находится список заявок. Каждый пункт списка можно выделить нажатием.

В левой панеле экрана остаются видны (либо всплывающее меню) кнопки других категорий. По окончании работы с данной категорией через это меню происходит переход в следующую категорию и т.д.

В последней, 6ой категории находится оконо для ввода произвольного текста и кнопка "Отправка".

По окончании ввода заявки, при нажатии кнопки Отправка происходит отправжка данных на заранее указаный емайл.

Программа должна иметь два уровня доступа - для обычных юзеров и администратора. Последний будет иметь водможность конфигурировать емайл, редактировать списки в под-категориях и настраивать скринсейвер.

Более детальный документ будет представлен после предварительной договорённости.

Дизайн и графика пока не имеются. Если есть предложения, либо включим в задачу либо рассмотрим отдельным проектом.