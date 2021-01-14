Создание приложения

Здравствуйте, команда фрилансеров ищет грамотных, опытных сотрудников.Нам нужны: Laravel, WordPress, Opencart, верстальщики, Xamarin, React, Python

программисты:Kotlin, Java, c++, object-c, Unity.

Почему вам выгодно сотрудничать с нами:

1) Собственный сайт, на котором мы ищем заказы, а также множество развитых аккаунтов на фриланс-площадках.

2) Дружественная атмосфера в команде.

3) Постоянный поток крупных заказов.

4) Оплата поэтапно за проделанную работу!

Мы - команда профессионалов, которая хочет перерасти в нечто большее.

Будем рады видеть понимающих и хорошо знающих свое дело людей.