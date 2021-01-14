Создание приложения

Требуется произвести настроку работы Frida server и запуско скрипта для Android приложения.
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Здравствуйте, команда фрилансеров ищет грамотных, опытных сотрудников.Нам нужны: Laravel, WordPress, Opencart, верстальщики, Xamarin, React, Python
программисты:Kotlin, Java, c++, object-c, Unity.
Почему вам выгодно сотрудничать с нами:
1) Собственный сайт, на котором мы ищем заказы, а также множество развитых аккаунтов на фриланс-площадках.
2) Дружественная атмосфера в команде.
3) Постоянный поток крупных заказов.
4) Оплата поэтапно за проделанную работу!
Мы - команда профессионалов, которая хочет перерасти в нечто большее.
Будем рады видеть понимающих и хорошо знающих свое дело людей.
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