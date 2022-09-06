Здравствуйте, ищу программиста, который может создать приложение для изучения иностранных слов, без грамматики и т.д., только слова. В приложение хочу добавить пару мини-игр для более эффективного изучения (вставьте слово, напишите слово по буквам, напишите слово по картинке и т.д.), возможно онлайн-платформу, какие-то мини-задания онлайн (соревнования), но понимаю что это будет дороже, так что пока не уверен. Не совсем понимаю сколько такое приложение может стоить, но рассмотрю любые варианты. Жду всех в личные сообщения.