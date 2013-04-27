Есть исходники приложения (онлайн игра) под iOS. Нужно собрать билд, который можно будет устанавливать на устройства с iOS. То есть нужен исполнитель, имеющий сертификат iOS Enterprise Developer Program, который позволяет выдавать на выходе ...
Создание приложения под Iphone и Ipad
Есть сайт. Необходимо создать его клон для мобильных устройств. Сайт покажу в личной переписке.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходима разработка экранов текущего приложения для iPhone под Android. Приложение EasySize - определяет размер одежды по фотографии. В рамках Android разработка программинг функционала по определению размера по фотографии реализуется ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Наша компания ищет исполнителей для выполнения работ связанных с мобильными приложениями. Нужны программисты для разработки мобильных приложений на базе ios,android,blackberry,symbian,windows mobile При подаче заявок просьба указывать: - под какие платформы работаете ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Есть бумажный журнал, для которого нужно написать приложение и выложить его в App Store. Функционал аналогичный функционалу похожих изданий. Главное - возможность читать журнал, проверить и загрузить свежий номер. Интересует, как это можно ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $3850
Нужно разработать нативное приложение для платформы Android Основные части приложения: 1. Несколько одинаковых по дизайну контентных разделов, содержащих тексты и фотографии. Контент загружается через API. (API разработано, к нему есть ...Мобильные приложения7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
Здравствуйте! Требуется разработать мобильного приложение для интернет магазина. Функционал должен быть выполнен нативными компонентами без использования UIWebView: - Категории - Товары - Положить в корзину - Отложить ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен12 лет назад
Добрый день, нужно разработать приложение, по которому пользователь мог бы заказать такси. ТЗ в приложении. Если можете только для Андроид или только iOS - пишите, указав это. На вопросы отвечу в ...Мобильные приложения11 заявокЗакрыт12 лет назад
Для Android/iOS Аналог https://itunes.apple.com/us/app/tube-downloader-pro-free-video/id586168976?mt=8 В программе встроенный системный браузер, копия Сафари (или хрома для Андроида) который при попытке загрузки любого видео-потока предлагает сохранить его (либо это делается уже в плеере при загрузке ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно клиентское приложение на iphone и android, с минимальным интерфейсом для настройки. Приложение должно формировать пакет который будет отправлять на сервер порт каждые n секунд(будет указано вмнастройках). Пакет будет в себе содержать айди устройства, gps ...Мобильные приложения9 заявокЗакрыт12 лет назад
Бюджет по договоренности Разработка Android приложения, курсовая работа. Требуется разработка приложения под Android самые простые элементы, (панели, кнопки, проигрование видео, аудио) - 2-3 экранa(панели) с элементами навигации, управления, отображения видео, аудио ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт12 лет назад