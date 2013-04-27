Создание приложения под Iphone и Ipad

$1200
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Завершен1 заявка156 просмотров

Есть сайт. Необходимо создать его клон для мобильных устройств. Сайт покажу в личной переписке.

12 лет назад
Cartman
Максим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
148 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

vialyx
Максим 
33 года
13 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$1200
10 дней
Макс отличный разработчик с опытом. Хороший как человек. Оплату отказывался принимать, пока все не доделал. Все в срок, всегда на связи. Рекомендую!
Максим пунктуальный человек и очень надежный партнер в деловых отношениях. Вопросов с оплатой и моментов, не включенных в первичное техническое задание не возникало. Если к вам постучится этот человек с предложение работы - вы не будете разочарованы результатами сотрудничества.

Заявки фрилансеров

vialyx
Максим 
33 года
13 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад

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