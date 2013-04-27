Создание приложения под Iphone и Ipad

Максим пунктуальный человек и очень надежный партнер в деловых отношениях. Вопросов с оплатой и моментов, не включенных в первичное техническое задание не возникало. Если к вам постучится этот человек с предложение работы - вы не будете разочарованы результатами сотрудничества.