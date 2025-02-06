Требуется разработать Telegram-бота с использованием искусственного интеллекта, который будет загружать фото клиента и товара. Бот должен вставлять лицо пользователя на фото модели или подгонять его под телосложение. Также необходимо создать мобильное приложение на основе функционала бота. Рассмотрение бюджетных предложений приветствуется.
Создание приложения под ключ
Ищу людей для разработают приложение по поиску команд для игры в футбол.
Есть аналог в Германии, называется EINFACHKICKEN.
Заявки фрилансеров
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