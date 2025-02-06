Требуется разработка бота для мобильного приложения Дурак Онлайн. Бот должен быстро заходить в комнату к игрокам, отправлять заявки в друзья и выходить. Необходимо предусмотреть возможность привязки одноразовых аккаунтов, так как один аккаунт может добавить максимум 200 друзей. Бот должен останавливаться, когда достигнет лимита запросов, после чего можно будет добавить новый аккаунт и запустить его снова.