Создание приложения под ключ

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Закрыт9 заявок38 просмотров

Ищу людей для разработают приложение по поиску команд для игры в футбол.

Есть аналог в Германии, называется EINFACHKICKEN.

Разработка мобильных приложений
3 месяца назад
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