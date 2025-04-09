Создание приложения при помощи flutterflow для StartupValley

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Открыт10 заявок219 просмотров

Техническое задание (ТЗ) на разработку мобильного приложения

Проект: Приложение StartupValley Club

Платформы: iOS, Android (в перспективе Web)

Среда разработки: FlutterFlow

Сайт: https://startupvalley.club

 Цель проекта

Создание MVP-приложения для закрытого стартап-сообщества, которое будет точкой входа в Startup VAL. Пользователи регистрируются через участие в офлайн-мероприятиях.

Приложение — это LinkedIn + комьюнити + база стартапов и инвесторов + внутренний нетворкинг.

Пользовательские роли

  • Участник (стартапер): доступ к профилю, создание карточки проекта, доступ к сообществу.

  • Инвестор: просмотр проектов, запрос на контакт, возможность назначить встречу.

  • Админ: модерация, доступ ко всем данным, экспорт, аналитика, ручной match-инвестор-питчер.

Основной функционал (MVP 0.0.1)

Регистрация/Авторизация

  • Регистрация по приглашению (QR-код или email с мероприятия).

  • Авторизация через email/номер телефона.

  • Привязка к конкретному городу/ивенту.

Профиль пользователя

  • ФИО, аватар, роль (стартапер / инвестор).

  • Bio: описание опыта, интересов.

  • Текущий статус (в поиске инвестиций / открыт к сотрудничеству и т.д.)

Карточка стартапа

  • Название проекта, описание, стадия.

  • Ссылки (сайт, pitch-deck, соцсети).

  • Подтверждение существования (вручную через админа).

Нетворкинг

  • Каталог пользователей (по городам / ролям / интересам).

  • Возможность отправить запрос на контакт.

  • Approve-система (оба участника должны принять запрос).

  • После взаимного approve — открытие чата.

Инвесторские встречи

  • Инвестор отправляет запрос на встречу стартапу.

  • При подтверждении: автоматическая генерация Zoom-ссылки, интеграция с календарём.

  • Возможность записать встречу (опционально через встроенную ссылку).

Модерация / безопасность

  • Все действия фиксируются.

  • Жалобы, бан, отзыв одобрения.

  • Админ имеет право смотреть чат и записи.

Стек и инфраструктура

  • Frontend: FlutterFlow (с возможной ручной доработкой).

  • Backend: Firebase (аутентификация, Firestore, storage).

  • Видеовстречи: Zoom API (в перспективе возможен переход на Jitsi).

  • Чаты: встроенные или Firebase Chat.

UI/UX

  • Готовый UI/UX предоставляется.

  • Нужно сверстать полностью по макетам (Figma).

  • Адаптация под светлую и тёмную тему (опционально).

Сроки

  • MVP с базовым функционалом — 30-90 дней

  • Проверка — 7 дней

  • Финализация — по результату тестирования

Результат работы

  • Сборка под iOS и Android

  • Исходники проекта ( После оплаты )

  • Инструкции по сборке ( После Оплаты )

  • Передача всех прав ( После Оплаты )

    Оплата делиться По этапам ( Минимальная часть за старт работы, по достижению контрольных точек Оплаты )
    Условия адаптивны, можем обсудить найлучший вариант

AndroidFigmaFirebaseFlutteriOSРазработка мобильных приложений
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