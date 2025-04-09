Ищется специалист для тестирования мобильного приложения по ТАРО. Оплата производится за каждую найденную ошибку и за советы по улучшению функционала. Задача включает в себя всестороннее тестирование с целью выявления недостатков и предложений по улучшению приложения.
Создание приложения при помощи flutterflow для StartupValley
Техническое задание (ТЗ) на разработку мобильного приложения
Проект: Приложение StartupValley Club
Платформы: iOS, Android (в перспективе Web)
Среда разработки: FlutterFlow
Сайт: https://startupvalley.clubЦель проекта
Создание MVP-приложения для закрытого стартап-сообщества, которое будет точкой входа в Startup VAL. Пользователи регистрируются через участие в офлайн-мероприятиях.
Приложение — это LinkedIn + комьюнити + база стартапов и инвесторов + внутренний нетворкинг.Пользовательские роли
Участник (стартапер): доступ к профилю, создание карточки проекта, доступ к сообществу.
Инвестор: просмотр проектов, запрос на контакт, возможность назначить встречу.
Админ: модерация, доступ ко всем данным, экспорт, аналитика, ручной match-инвестор-питчер.
Регистрация по приглашению (QR-код или email с мероприятия).
Авторизация через email/номер телефона.
Привязка к конкретному городу/ивенту.
ФИО, аватар, роль (стартапер / инвестор).
Bio: описание опыта, интересов.
Текущий статус (в поиске инвестиций / открыт к сотрудничеству и т.д.)
Название проекта, описание, стадия.
Ссылки (сайт, pitch-deck, соцсети).
Подтверждение существования (вручную через админа).
Каталог пользователей (по городам / ролям / интересам).
Возможность отправить запрос на контакт.
Approve-система (оба участника должны принять запрос).
После взаимного approve — открытие чата.
Инвестор отправляет запрос на встречу стартапу.
При подтверждении: автоматическая генерация Zoom-ссылки, интеграция с календарём.
Возможность записать встречу (опционально через встроенную ссылку).
Все действия фиксируются.
Жалобы, бан, отзыв одобрения.
Админ имеет право смотреть чат и записи.
Frontend: FlutterFlow (с возможной ручной доработкой).
Backend: Firebase (аутентификация, Firestore, storage).
Видеовстречи: Zoom API (в перспективе возможен переход на Jitsi).
Чаты: встроенные или Firebase Chat.
Готовый UI/UX предоставляется.
Нужно сверстать полностью по макетам (Figma).
Адаптация под светлую и тёмную тему (опционально).
MVP с базовым функционалом — 30-90 дней
Проверка — 7 дней
Финализация — по результату тестирования
Сборка под iOS и Android
Исходники проекта ( После оплаты )
Инструкции по сборке ( После Оплаты )
Передача всех прав ( После Оплаты )
Оплата делиться По этапам ( Минимальная часть за старт работы, по достижению контрольных точек Оплаты )
Условия адаптивны, можем обсудить найлучший вариант
Заявки фрилансеров
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