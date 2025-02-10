Ищется разработчик для создания мобильного приложения и web-приложения для заказа услуг клининга. Приложение должно включать клиентское и клинерское решение, а также веб-интерфейс. Ожидается функционал для управления заказами, регистрации пользователей, геолокации и системы оценки. В проекте важна безопасность, производительность и удобство использования. Рассматриваются предложения от разработчиков из Республики Беларусь.