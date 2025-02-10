Создания бота в Android-приложении.

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт8 заявок31 просмотр

Нужен разработчик для создания бота, который автоматически бронирует смены в Android-приложении Foodora.

• Бот должен автоматически отслеживать и бронировать смены при их появлении

• Работать стабильно и быстро

• Запускаться на Windows (через эмулятор или другое решение)

Требования:

• Опыт в разработке ботов для мобильных приложений

• Владение Android-автоматизацией

• Возможность предложить оптимальное решение (не обязательно Арріum)

AndroidСоздание ботов
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