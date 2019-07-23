Создать аналог AnyDesk

Создаёшь там буилдер и у тебя список телефонов в управлении, выбираешь к какому подключится и видешь весь его экран и управляешь им, даже если телефон на блокировке.Можешь играть в его телефоне, фото, видео, выкачка и загрузка файлов.

Всё, что может делать юзер, то можешь делать и ты с его телефоном с пк, если у него установлен apk файл.