Создать и опубликовать IOS MVP приложение

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Закрыт4 заявки499 просмотров

Нужно создать и опубликовать MVP IOS приложение, интегрировать amplitude, onesignal, appmetrica.

О приложении: состоит из адблока, впн

Прототип в Фигме и ТЗ скину по запросу.

Предлагайте цену и сроки.

FigmaiOS
4 года назад
monolit3
Михаил 
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