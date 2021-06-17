Этапы: Навигация + UI + функционал с картой + поиск и добавление гаджетов: 1-1.5 неделяФункционал чатов + звуки для чата: 1 неделяКарточка гаджета (расстояние, последняя активность, уровень заряда, пуши о потере и мелодия): 1 неделяФункционал ...
Создать и опубликовать IOS MVP приложение
Нужно создать и опубликовать MVP IOS приложение, интегрировать amplitude, onesignal, appmetrica.
О приложении: состоит из адблока, впн
Прототип в Фигме и ТЗ скину по запросу.
Предлагайте цену и сроки.
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