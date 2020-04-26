Создать мобильное приложение

Мобильные приложенияЗавершен10 заявок321 просмотр
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 аналог Q-AR (vinetki.kz) такая приложение (AR) нужно сделать. ждем ваших предложении вот ссылка https://youtu.be/MKI4nWlFTYg

  https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.arproduction.qar

4 года назад
nmm198617
37 летКазахстан
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
maksatuly
Рауан 
25 летКазахстан
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$480
14 дней
WMZ
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