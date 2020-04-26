Создать мобильное приложение

Требуется сопровождение проекта (стартап с обеспеченным финансированием): имеется команда разработчиков, требуется оценка выполненной работы, внесение доработок, корректировка задач, находящихся в реализации. Проект включает web-версию, приложения ios, android. Оставшийся срок первой фазы проекта (активная разработка приложений) - 3-4 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
аналог Q-AR (vinetki.kz) такая приложение (AR) нужно сделать. ждем ваших предложении вот ссылка https://youtu.be/MKI4nWlFTYg
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.arproduction.qar
- Похожие заказы
- Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть такое приложение [b]"Lifeprint"[/b] [b](Фото1)[/b] Если его включить и нажать на кнопку "View Hyperphoto" То при наведение на фотографию он подгружает с сервера видосик до 15 секунд и воспроизводит его на камере. Как скачаешь, можешь попробовать вот на этом ...Закрыт5 лет назад
- $265
Приложение для всех платформ на react native: Синхронизация с телефонной книгой абонента. Звонок тет-а-тет/групповой звонок. Чаты. Аналогом могут служить любые моб.мессенжеры работающие по принципу pear to pear Что я жду от исполнителя : клиентская и серверная часть, графика. Т.е законченный ...Закрыт5 лет назад
Необходимо приложение автоматизации отчетов и инвентаризации для мобильных платформ, также операционных систем windows и MAC (необязательно). Предприятие занимается озеленением и благоустройством территорий с последующим обслуживанием, вот и нужно чтобы на разных объектах велся учет проделанных ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $35
Нужен срочно человек для разработки UI элемента под Android - срочно! Бюджет 2500р работы на 3-4 часа, оплата по факту готовности БЕЗ авансов Сроки сегодня или завтра к утру оставляйте ваш скайп для связиЗакрыт5 лет назад
Нужно разработать мобильное приложения для двух платформ Android и IOS. Бюджет 100000 руб.Мобильные приложения8 заявокЗакрыт5 лет назад
Для разработки ТЗ необходимо отдебажить взаимодействие приложения BOOM (boom.ru) с удаленным сервером. Необходимы только процессы авторизации, поиска и прослушивания музыки.Закрыт5 лет назад
Доработать существующий Launcher написанный на Java FX Первая задача Скачивать и отображать новые версии и устанавливать их в систему так что бы можно было установить несколько разных версий Следующие задачи отдельными проектом * Настроить фильтрацию игровых серверов организовать * Добавить ...Закрыт5 лет назад
Нужно написать приложение на IOS и Android. Приложение будет в виде то Vpn сервиса, кнопка и платная подписка. Не пишите без хорошего знания языка программирования и понятия сути написания приложения. Писать на Telegram:Закрыт5 лет назад
Добрый день! Если вкратце, то приложение из себя представляет main menu и режим камера. Вся дополненная реальность - это vuforia, исключительно маркерная технология. Все подробности ниже в прикрепленном ТЗМобильные приложения7 заявокЗакрыт5 лет назад