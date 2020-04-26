Создать мобильное приложение

Есть такое приложение [b]"Lifeprint"[/b] [b](Фото1)[/b] Если его включить и нажать на кнопку "View Hyperphoto" То при наведение на фотографию он подгружает с сервера видосик до 15 секунд и воспроизводит его на камере. Как скачаешь, можешь попробовать вот на этом ...