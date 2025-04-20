Нужно создать простое мобильно приложение для дипломной работы на AndroidStudio язык Kotlin. Приложение будет называться Биржа Вакансий. В этом приложении должна быть подключена облачная база данных Firebase. У приложения должен быть функционал по типу: размещения заявок, отклик на заявки, чат с соискателями, добавлять заявки в избранное, личный кабинет и т.д.