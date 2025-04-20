Необходимо обернуть готовую ссылку в WebView и упаковать в мобильное приложение. Подходят любые технологии: Flutter, React Native, Ionic и др. На выходе требуется APK для Android и IPA для iOS. Публикация не требуется, важно только создать обёртку для ссылки. Решение должно быть быстрым для тестирования.
Создать мобильное приложение для поиска работы.
Нужно создать простое мобильно приложение для дипломной работы на AndroidStudio язык Kotlin. Приложение будет называться Биржа Вакансий. В этом приложении должна быть подключена облачная база данных Firebase. У приложения должен быть функционал по типу: размещения заявок, отклик на заявки, чат с соискателями, добавлять заявки в избранное, личный кабинет и т.д.
Заявки фрилансеров
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