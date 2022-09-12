Создать мобильное приложение на Python

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрытнет заявок390 просмотров

Всем привет мне надо создать легкое приложение на основе Kivy 

Python
3 года назад
guest_16629842546789
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработать выгрузку считывателя VANCH VH-75

    Требуется доработать приложение для считывателя VANCH VH-75, чтобы добавить значение TID в текстовую выгрузку. Приложение использует SDK и написано на Java. Необходимо исправить проблему с отсутствием TID в выгрузке при подключении к компьютеру.

    Java
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Мобильное приложение для Андроид

    Требуется разработка мобильного приложения для операционной системы Android, которое будет выполнять функции сканера QR-кодов. Необходим полный функционал, удобный интерфейс и стабильная работа приложения.

    Android
    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • PWA приложение с тестом

    Требуется разработать PWA приложение, включающее тест с результатами, сбор емейл адресов с выгрузкой в сервис рассылок и размещение баннеров. На втором этапе добавить пуш уведомления с аффирмациями, медитации, интеграцию с Геткурс и возможность анонсирования новых материалов. Функционал приложения будет дорабатываться.

    Figma
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание аудио чата

    Необходимо разработать аудио чат для мобильного приложения, где пользователи смогут регистрироваться и общаться. Ожидается описание опыта в аналогичных проектах и подход к реализации задачи.

    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Мобильное приложение для службы такси

    Требуется разработка мобильного приложения для службы такси на платформах iOS и Android. Ожидается создание интуитивно понятного интерфейса и функционала для заказа такси, а также интеграция с системами оплаты.

    AndroidiOS
    Мобильные приложения10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка приложения для ios

    Требуется разработать приложение для iOS, которое будет функционировать как веб-браузер, открытый на весь экран. Приложение должно рендерить веб-приложение https://cryptojam.net. Интерфейс разрабатывать не нужно, только обеспечить корректное отображение веб-страницы.

    iOS
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать мобильное приложение VPN сервиса (openVPN стандарт)

    Требуется разработка мобильного приложения VPN сервиса на React Native для платформ iOS и Android, либо только для iOS. Проект должен быть основан на стандарте OpenVPN с использованием существующих ресурсов для Android. Основное внимание уделите качеству и производительности приложения.

    AndroidiOSReact Native
    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать приложение React Native

    Требуется разработка мобильного приложения на React Native в спортивной тематике. Приложение должно содержать вменяемый контент и функционал для прохождения модерации в AppStore. Используйте React Navigation и Native stack navigator. Версия только для iOS, вебвью не допускается. Обратите внимание на стоимость проекта.

    AndroidiOSReact Native
    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    3 года назад