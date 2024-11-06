Требуется разработка мобильного приложения на iOS, которое будет помогать решать математические задачи с использованием чата GPT. Заказчик предоставляет дизайн. Ожидается информация о примерных сроках и бюджете на проект.
Создать приложение на кросс - платформе
Создать приложение на кросс - платформе. С хорошей защиту от несанкционированного доступа. И приложение могло включить тревогу при обнаружении движения, отключении от зарядного устройства или извлечении устройства из кармана.Так же должно использовать акселерометр и гироскоп для детекции движения, а также реагировать на отключение от зарядного устройства. И интегрировать Firebase SDK для аналитики, Facebook SDK для социальной аутентификации и Adapty SDK для управления подписками и монетизацией.
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