Создать приложение по поиску друзей про России

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт9 заявок32 просмотра

Задача: создать мобильное приложение для IOS и Android с функционалом похожим на приложение Tinder для людей по всей России. Цена договорная

AndroidiOSРазработка мобильных приложений
4 месяца назад
guest_1736766941910
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
22 года
2 года в сервисе
Был
месяц назад
3 месяца назад
Рафаэль
 
31 год
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
3 месяца назад
Алина
 
19 лет
год в сервисе
Была
3 месяца назад
4 месяца назад
Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 отзыва
4 месяца назад
Адиль
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Был
2 дня назад
4 месяца назад
Владимир
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 отзывов
4 месяца назад
ТОП-5
Мобильные приложения
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
онлайн
287 отзывов
4 месяца назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
2 часа назад
15 отзывов(-1)
4 месяца назад
Роберт
 
33 года
2 года в сервисе
Был
20 часов назад
4 месяца назад