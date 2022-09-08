Необходимо создать приложение футбольной или спортивной тематики (статистика, тренировки и т.д.). Полная свобода действий, никаких дизайнов или функционала не предоставляется. Главное что бы приложение имело какой то вменяемый контент и функционал для прохождения модерации в AppStore.

Ключевой фактор - цена.

Обязательный стек - React Navigation, Native stack navigator (@react-navigation/native-stack).

Версия только под IOS, андроид пропускаем. Все остальное на ваше усмотрение.

P.S. - Вебвью приложения сразу НЕТ