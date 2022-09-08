Необходимо автоматизировать простые действия в Android-приложении, включая регистрацию сотен аккаунтов. Задача включает использование Zennodroid или эмулятора. Достаточно получать SMS на один номер и использовать один IP-адрес. Оплата составляет 20 USD. Требуется знание автоматизации и выполнение задач в системе.
Создать приложение React Native
Необходимо создать приложение футбольной или спортивной тематики (статистика, тренировки и т.д.). Полная свобода действий, никаких дизайнов или функционала не предоставляется. Главное что бы приложение имело какой то вменяемый контент и функционал для прохождения модерации в AppStore.
Ключевой фактор - цена.
Обязательный стек - React Navigation, Native stack navigator (@react-navigation/native-stack).
Версия только под IOS, андроид пропускаем. Все остальное на ваше усмотрение.
P.S. - Вебвью приложения сразу НЕТ
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