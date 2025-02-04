Создать приложение с ИИ и бота тг по примеру с сайта

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Закрыт10 заявок156 просмотров

Нужно сделать тг бота с использованием искусственного интеллекта, а в последующем приложение на основе этого бота. Бот должен брать(загружать) фото клиента (аватар) и фото товара, одежды или с моделью и вместо модели вставлять лицо пользователя и подгонять под его телосложение, если нет модели (человека), то и вставляет лицо пользователя и дорисовывают части тела с одеждой или без, смотря какой возраст пользователя. По бюджету предлагайте варианты.

Такое уже есть на этом сайте https://www.piccopilot.com/create  в разделе примерка.

Еще пример результата как тут https://humanaigc.github.io/animate-anyone/

НейросетиРазработка мобильных приложенийСоздание ботовСоздание чат-ботов
3 месяца назад
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