Создать приложения для android и ios по примеру

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт8 заявок209 просмотров

Добрый день !

Нужно создать похожую версию http://iq-taxi.by/landing/for-client/

Пишите примерную стоимость .

AndroidiOS
9 лет назад
romanislanov
33 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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