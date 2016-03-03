Нужно приложение - витрина интернет магазина с возможностью заказа, корзиной. Товары с характеристиками! В корзине нужно тоже характеристики учитывать. Товары отдаю фидом, могу в xml могу в json. ...
Создать приложения для android и ios по примеру
Добрый день !
Нужно создать похожую версию http://iq-taxi.by/landing/for-client/ .
Пишите примерную стоимость .
Заявки фрилансеров
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