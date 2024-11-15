Требуется разработка мобильного приложения для изменения часового пояса и языка в системе. Приложение должно иметь простой интерфейс с тремя кнопками: 'Язык', 'Часовой пояс' и 'Информация'. Кнопка 'Язык' позволяет выбрать основной и дополнительные языки, а 'Часовой пояс' - выбрать из часто используемых и остальных часовых поясов. Кнопка 'Информация' отображает картинку из интернета. Приложение будет интегрировано в прошивку и тестироваться на проекторе XGIMI.