Создать программу напоминаний

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт5 заявок134 просмотра

Здравствуйте, необходимо создать программу напоминаний. Напоминания приходят не по времени, а по месту нахождения.

Ожидаю от вас предложения сроков и цен.

Более детально исполнителю.

Спасибо заранее.

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