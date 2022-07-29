Требуется разработка MVP гибридного приложения для определения калорий по фото еды. Необходимо подключить API, интегрировать платежные сервисы и реализовать многоязычную поддержку. Рекомендации по питанию и спорту будут предоставлены. Доступ к приложению через регистрацию на сайте.