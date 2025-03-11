Создать простое мобильное приложение на ios.

Это приложение не коммерческое, а учебный проект.

Реализация должна быть на Swift .

Функционал :

- регистрация/войдите в приложение.

- должен быть простой интерфейс.

- курс программирования для взрослых (Java Python Swift Java Script C#).

- курс программирования для детей, содержащий игры с перетаскиванием, викторины (например, «Перетащи нужный символ/слово в нужное место» и нужно перетащить в нужную часть кода или «Продолжи строку кода» или «Выбери правильное из трех слов» и т. д.), курс должен содержать 15-20 вопросов, каждый вопрос должен быть сложнее, если ответ неправильный, показывается правильный ответ.

- мониторинг прогресса. Должен быть раздел, где в процентах будет показано, какая часть соответствующего курса была завершена.

- и заявление должно быть составлено на румынском языке.