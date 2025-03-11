Создать простое мобильное приложение на ios

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Закрыт6 заявок150 просмотров

Создать простое мобильное приложение на ios.
Это приложение не коммерческое, а учебный проект.
Реализация должна быть на Swift .
Функционал :
- регистрация/войдите в приложение.
- должен быть простой интерфейс.
- курс программирования для взрослых (Java Python Swift Java Script C#).
- курс программирования для детей, содержащий игры с перетаскиванием, викторины (например, «Перетащи нужный символ/слово в нужное место» и нужно перетащить в нужную часть кода или «Продолжи строку кода» или «Выбери правильное из трех слов» и т. д.), курс должен содержать 15-20 вопросов, каждый вопрос должен быть сложнее, если ответ неправильный, показывается правильный ответ.
- мониторинг прогресса. Должен быть раздел, где в процентах будет показано, какая часть соответствующего курса была завершена.
- и заявление должно быть составлено на румынском языке.

iOSSwiftРазработка мобильных приложений
2 месяца назад
Paw111
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