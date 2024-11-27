Создать впн приложение для андроид

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Нужно сделать на котлин впн приложение.
Рассматриваю вариант как создания с 0 так и доработку текущего.
Иметься запущен сервер, который формирует конфиги для подключения и следит за пользователями. Так же поднят сервер ВПН.
Нужно что бы процесс получения конфига и подключение к серверу по этому конфигу работало по нажатию одной кнопки. А сам пользователь мог автоматически авторизоваться в приложении при заходе по ссылке deep link. И когда приложение было открыто без deep link, должна работать авторизация через вебвью, и было отслеживание условий подписки пользователя.
Все лишние кнопки нужно убрать.

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