Swift – iOS

В рамках наших задач нужно делать скриншоты на эмуляторе раз в полсекунды, мы сталкиваемся с проблемой, что через два часа работа наше приложение падает — возможно, забивается оператива. Задача: написать приложение, которое берет любой скриншот ...
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Сейчас имеется мобильное приложение написанное на swift. После внедрения нескольких новых методов апи на стороне сервера приложение перестало работать. Требуется починить это.
Также дополнительно нужно добавить в приложение раздел с редактированием информации о публикации.
Жду ваши предложения, что можно сделать.
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