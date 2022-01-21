Swift – iOS

Мобильные приложенияЗакрыт8 заявок585 просмотров
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Сейчас имеется мобильное приложение написанное на swift. После внедрения нескольких новых методов апи на стороне сервера приложение перестало работать. Требуется починить это.

Также дополнительно нужно добавить в приложение раздел с редактированием информации о публикации.

Жду ваши предложения, что можно сделать.

iOS
2 года назад
vladousova
43 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
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