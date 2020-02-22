Телеграм бот по вызову Яндекс такси

Здравствуйте. Нужно профиксить ряд однотипных ошибок в iOS приложении, всего около 200. В основном связаны с устаревшими функциями swift. Приложение написано давно, в более ранних версиях swift, затем конвертировано в новую версию с помощью Xcode. Приложение собирается и работает, ...