Телеграм бот по вызову Яндекс такси

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Интересует телеграм бот который будет вызывать такси с виртуальных номеров ( curl) (get) запросами 

4 года назад
guest_15824101262491
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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