Нужно создать Telegram Mini App с привязкой к боту. Есть примерный дизайн каждой страницы в Figma, его необходимо немного доработать и написать код. Суть проекта - криптоигра (виртуальный майнер) с очень простым интерфейсом и функционалом. Сроки обговариваются, но чем быстрее - тем лучше. Условия оплаты тоже обговариваются.