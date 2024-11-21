Telegram Mini App

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт7 заявок174 просмотра

Нужно создать Telegram Mini App с привязкой к боту. Есть примерный дизайн каждой страницы в Figma, его необходимо немного доработать и написать код. Суть проекта - криптоигра (виртуальный майнер) с очень простым интерфейсом и функционалом. Сроки обговариваются, но чем быстрее - тем лучше. Условия оплаты тоже обговариваются.

FigmaДоработка сайтовСоздание чат-ботов
5 месяцев назад
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