Точная геолокация в iOS приложении

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Здравствуйте.

Приложение не проходит модерации в App Store так как не реализовано App Tracking Transparency.

Приложение запрашивает точную геолокацию пользователя, но разрешения не спрашивает.

Задача состоит в том, чтоб или запретить приложению использовать точную геолокацию программно или реализовать согласие пользователей на использование геолокации App Tracking Transparency.

Подробности тут https://developer.apple.com/documentation/apptrackingtransparency

Скриншот показывает как выглядит окно запроса на разрешение.

iOSРазработка мобильных приложений
5 месяцев назад
dhtml
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5 месяцев назад
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